هل ينتقل إيسكو إلى الكامب نو؟

وذكرت صحيفة اس الإسبانية عبر موقعها على الأنترنت أن برشلونة يريد التعاقد مع لاعب وسط ريال صيف العام المقبل إذ أن عقده مع ريال سينتهي في 2018 دون أن يكون مضطراً لدفع مبالغ طائلة لخزينة غريمه الأزلي.

وأضافت الصحيفة أن إيسكو سيحصل على مكافأة تعاقد قدرها 20 مليون يورو لدى انضمامه إلى النادي سيتم توزيعها على خمسة مواسم وهي مدة العقد الذي سيعرضه الفريق الكتالوني.

ولا يشارك إيسكو مع ريال مدريد بصورة كبيرة إذ أنه دخل التشكيلة الأساسية 13 مرة في 21 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم كما خاض مباراة واحدة كأساسي في دوري الأبطال.

ويحتل إيسكو المركز 15 بين لاعبي ريال في عدد دقائق اللعب هذا الموسم (77 دقيقة) ومن النادر أن يلعب كأساسي عندما تكون تشكيلة المدرب زين الدين زيدان مكتملة وخالية من الغيابات.

وانضم إيسكو لريال مقابل حوالي 30 مليون يورو في يوليو/تموز 2013 وأحرز معه لقب دوري أبطال أوروبا مرتين إضافة إلى لقب كأس الملك.