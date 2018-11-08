هل يقدر ريال بيتيس على إيقاف برشلونة؟

وسيكون رفاق الأوروغوياني لويس سواريز مطالبين بالفوز وتحقيق العلامة الكاملة من أجل المحافظة على ريادة الترتيب (برصيد 24 نقطة) بعد أن حقق الفريق الكاتالوني 7 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة إلى حد الجولة 11 من الليغا.

وضمن برشلونة (المتصدر برصيد 10 نقاط) بطاقة العبور للدور 16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب تعادله الثلاثاء في أرض انتر ميلان الإيطالي 1-1 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية.

وفي الطرف المقابل، سيكون ريال بيتيس أمام حتمية الخروج من دائرة النتائج المتواضعة في الدوري بعد فشله في تحقيق الفوز خلال آخر 4 مباريات من الليغا وكان آخرها التعادل المثير أمام ضيفه سلتا فيغو 3-3.

ويحتل الفريق الأندلسي المركز 14 برصيد 13 نقطة من 3 انتصارات و4 تعادلات و4 هزائم.

ويشد ريال مدريد الرحال نحو ملعب بالايدوس لمواجهة “العنيد" نادي سلتا فيغو صاحب المركز 11 برصيد 14 نقطة.

يأتي الفريق الملكي لمواجهة سلتا بعد انتصار كبير في دوري أبطال أوروبا الأربعاء على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بخماسية نظيفة ليحتل صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن روما الإيطالي، الوصيف.

وستتجه الأنظار كذلك الأحد لموقعة ملعب رامون سانشيز بيزخوان الذي يحتضن مواجهة اشبيلية، الثالث برصيد 20 نقطة، واسبانيول الوصيف برصيد 21 نقطة.

وتفتتح المرحلة يوم الجمعة بمباراة ليفانتي مع ريال سوسييداد.

ويلعب السبت، بلد الوليد مع إيبار وخيتافي أمام فالنسيا وأتليتكو مدريد مع أتلتيك بيلباو وجيرونا مع ليغانيس.

وتقام الأحد مواجهة ديبورتيفو ألافيس مع هويسكا ورايو فاليكانو مع فياريال.