هاتريك لسيلفا في أول ظهور مع اشبيلية

إذا جاءت رايو فايكانو العائد الى الأولى بعد موسمين في الدرجة الثانية، غير مشجعة بسقوطه امام أشبيلية، المتأهل الى تصفيات مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) رغم مركزه السابع المتأخر في الموسم الماضي، بفضل ثلاثية لأندريه سيلفا.

وافتتح الإيطالي فرانكو داميان فاسكيز الذي دافع عن الوان رايو فايكانو في 18 مباراة خلال موسم 2012-2013 عندما كان معارا من باليرمو الايطالي، التسجيل لاشبيلية بعد مرور نحو ربع ساعة من زمن اللقاء مستفيدا من كرة مررها له الدولي الإسباني السابق خيسوس نافاس حولها بيمناه إلى أسفل الزاوية اليسرى (15).

وعزز الفريق الاندلسي تقدمه بالهدف الثاني بعد تمريرة من سيرخيو اسكوديرو ومتابعة ناجحة من اندريه سيلفا (31).

وأنهى أشبيلية الشوط الاول متقدما بثلاثية نظيفة بعدما أضاف سيلفا الهدف الثاني الشخصي في الوقت بدل الضائع بمتابعته لكرة من ركلة ركنية نفذها الأرجنتيني غابريال ميركادو (45+1).

وفي الشوط الثاني، أكمل سيلفا ثلاثيته ورباعية فريقه بعد كرة بينية من فاسكيز تابعها بيسراه في أسفل الزاوية اليمنى (79).

وقلص فايكانو الفارق بواسطة حكم الفيديو الذي منحه ركلة جزاء إثر خطأ ارتكبه روكي ميسا ضد ادريان امباربا الذي نجح في التنفيذ (85).