نيمار يلغي رحلته الى شنغهاي

وكان من المتوقع أن يتوجه نيمار الاثنين إلى أحد الفنادق الفخمة في شنغهاي للقاء مشجعين دفع كل واحد منهم 199 يوان (25 يورو) لرؤيته.

وكان الحدث من تنظيم "سي تريب" أكبر وكالة سفر عبر الانترنت في الصين.

وقالت الوكالة لموقع ويبو الصيني أن: "نيمار وفريقه مشغولان بإدارة قضية انتقال، ولا يمكنه تأكيد حضوره إلى اللقاء المقرر في 31 تموز/يوليو في شنغهاي. وتم بالتالي إلغاء اللقاء".

وتابع: "سنعيد كامل المبالغ التي دفعت مقابل التذاكر، وسنقدم لعملائنا أيضاً التعويض المناسب".

نيمار يغادر تدريبات برشلونة غاضباً

وتشغل أخبار انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية تبلغ 222 مليون دولار (256،78 مليون دولار) الوسط الكروي العالمي منذ أيام، لكن اللاعب لا يزال يلتزم الصمت في هذا الصدد.

وسجل نيمار ثلاثة أهداف في مباراتين اعداديتين للموسم الجديد في الولايات المتحدة، هدفان في مرمى يوفنتوس الإيطالي (2-1) وهدف في مرمى مانشستر يونايتد الانكليزي (1-صفر).

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد في ميامي فجر الأحد في مباراته الأخيرة ضمن جولته الأميركية.

وكانت شبكة "أي أس بي أن" نقلت الخميس عن مصدر أن نيمار لن يعود مع الفريق إلى كاتالونيا بعد مباراة الـ"كلاسيكو".