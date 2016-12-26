نيمار يؤكد انه لا يلهث خلف الكرة الذهبية

وقال نيمار في مقابلة نشرها موقع النادي الكاتالوني على الانترنت "لا بأس اذا لم أفز بالكرة الذهبية".

وتابع بعد اسبوعين على فشله في الحلول بين الخمسة الاوائل في الجائزة التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول"، وكانت هذه السنة من نصيب نجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، "لا ألعب كرة القدم من أجل الفوز بالكرة الذهبية، ألعب كرة القدم لكي أكون سعيداً ولأنني أعشق ذلك، وللأسف ليس هناك سوى فائز واحد".

اضاف "بطبيعة الحال، انها أحد أهدافي ولكنني لن أموت إذا لم أفز بها".

وكان نيمار حل ثالثاً عام 2015 وخامسا في 2016 ودائماً خلف الثنائي المسيطر على الجائزة منذ عام 2008، زميله في برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي (5 مرات) ورونالدو (4 مرات).

وأعرب نيمار (24 عاماً) الذي حلّ خلف زميليه في برشلونة ميسي (الثاني) والاوروغوياني لويس سواريز (الرابع)، عن ارتياحه بعلاقته مع اللاعبين الاميركيين الجنوبيين.

وقال "انه أمر غريب لأننا برازيلي وارجنتيني واوروغوياني، وبالتالي نحن منافسون في بلداننا توالياً"، مضيفاً "ولكنني لا أعرف ماذا حدث: تربطنا علاقة صداقة كبيرة، نمضي وقتنا في الاستمتاع معا. يسعدني جداً ان يكون هناك اشخاص هكذا في كرة القدم".