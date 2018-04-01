ميسي ينتشل برشلونة...ولكن إلى متى؟

ميسي ينقذ البلوغرانا – شاهدوا ملخص وأهداف مباراة برشلونة وإشبيلية



هُمام كدر

بالنظر لواقع مباراة رامون سانشيز بيزخوان فإن تحاشي برشلونة الخسارة بعد تأخر 0-2 أمام العملاق الأندلسي، مع شلال من الفرص المُهدرة فإنّ خروج متصدر الدوري الإسباني متعادلاً 2-2، مكسبٌ حقيقي وتعادل بطعم الانتصار مثلما عنون الموقع الرسمي للنادي.

في إحدى اللقطات شوهد ميسي على دكة البدلاء يتثاءب، ولو أن اللقطة لا علاقة لها بالأداء السلبي لبرشلونة لكنها ترمز على سوء العرض المقدم من قبل فريق ليو.

برشلونة لعب واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم على الصعيد القاري والمحلي، فهو كان مرشحاً لخسارة ثقيلة للغاية، فيما لو سجل لويس مورييل ورفاقه نصف ما أضاعوا أمام مرمى تير شتيغن. (مورييل وحده سدد 8 مرات على مرمى برشلونة).

ولم تكن خسارة نقطتين هي المشكلة الجمة التي شعرت بها جماهير برشلونة، بل خسارة الفريق يوم أمس لجودة الأداء والضغط على المنافس.

دفاع مُشرّع، وسطٌ تائه ومهاجمين بلا عطاء، تلك كانت عناوين فالفيردي قبل دخول بطل الرواية، الذي رفع من مستوى اللاعبين بمجرد رؤيته إلى جانبهم ثم حانت فرصة القتل بعد تسجيل سواريز لهدف تقليص الفارق فاستغلها ليو في واحدة من تسديدتان فقط على المرمى.

سجل ليونيل ميسي تسعة أهداف في آخر 13 مباراة له كبديل في الدوري الإسباني.

فرحة قصيرة عاشتها جماهير برشلونة، ثم عاد السؤال المُلح ليطرق رؤوسهم مجدداً، ماذا لو غاب ميسي؟؟ ماذا بعد اعتزال ميسي؟

ولو أن اعتزال اللاعب نهائياً لا يبدو قريباً للغاية، ولكن فقر مدرسة لاماسيا وابتعادها عن ممارسة دورها المعتاد في إمداد الفريق الأول بالمواهب ينذر بمستقبل غامض للبلاوغلانا.

التسديد من الخارج جاء حلاً بديلاً لطالما افتقده برشلونة في ظل ثقافة التيكي تاكا واللعب الجماعي المبالغ فيه أحياناً. ولكن دائماً الحل في قدم ميسي فهو اللاعب الذي حقق أكبر عدد من الأهداف من خارج منطقة الجزاء في أهم خمس بطولات دوري في أوروبا هذا الموسم، إلى جانب باولو ديبالا (سبعة لكل منهما).

الأرجنتين عليلة وميسي ليس الطبيب المداوي



كما حدث مع الأرجنتين قبل أيام من حيث الأداء السيء حدث مع برشلونة أمس ولكن الفارق أن ميسي دخل فعدل الأوتار، فالأرجنتين أيضاً مهددة للغاية بعد اعتزال ميسي الدولي، والذي يبدو مؤكّداً هذه المرة في حال لم يفز الأسطورة بلقب المونديال في روسيا 2018.