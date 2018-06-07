ميسي يمدح غريزمان ويصفه بـ "اللاعب الرائع"

وقال ميسي عندما سئل خلال مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية عن اهتمام فريقه برشلونة بالحصول على خدمات غريزمان: "بطبيعة الحال، فهو لاعب رائع... مع اللاعبين الجيدين من السهل التفاهم وهو من طينة اللاعبين الكبار. يمر بفترة استثنائية في مسيرته".

ولطالما ردد غريزمان (27 عاماً)، بأنه سيحدد مصيره قبل بداية مونديال روسيا الذي ينطلق في 14 الحالي، لكي يركز جهوده على منتخب فرنسا.

وذكرت تقارير صحافية بأن غريزمان سينتقل الى برشلونة، في حين اعتبرت صحف أخرى بأنه سيمدد عقده مع اتلتيكو مدريد.

في المقابل، اعتبر ميسي بأنه لا يحبذ انتقال زميله السابق في الفريق البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة في اسبانيا، وقال في هذا الصدد "الحقيقة، الأمر لن يعجبني على الاطلاق".

واعتبر ميسي بأن منتخب بلاده قادر على التغلب على "أي فريق" في مونديال روسيا، مضيفاً "حتى وإن لم نكن مرشحين، فقد بذلنا جهوداً كبيرة واستعدينا جيداً لكي نصل في افضل الظروف".

يذكر أن ميسي لم يفز بأي لقب في صفوف منتخب الأرجنتين حتى الآن.