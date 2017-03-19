ميسي يمتلك رقماً مميزاً أمام حارس فالنسيا ألفيش

ويملك نجم الفريق وملهمه الأرجنتيني ليونيل ميسي سجلاً ناصعاً أمام حارس الخفافيش البرازيلي دييغو ألفيش، إذ سجل البرغوث في شباكه 19 هدفاً في جميع المناسبات أكثر من أي حارس آخر خلال مسيرته.

وفيما يلي أرقام أخرى للقاء:

- خسر برشلونة مرتين فقط في آخر 19 مباراة لعبها أمام فالنسيا في الدوري (فاز 12 تعادل 5) لكن كلاهما في الكامب نو.

- خسر برشلونة في الجولة الماضية لأول مرة في الليغا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2016 بعد 19 مباراة متتالية بلا خسارة (فاز 14 تعادل 5).

- فاز فريق لويس إنريكي في آخر 6 مباريات لعبها في الكامب نو في الدوري مسجلاً معدل 4.1 هدف في كل مباراة.

- فاز فالنسيا مرة واحدة فقط في آخر 10 مباريات لعبها خارج أرضه في الليغا (تعادل 3 خسر 6).

- سجل لويس سواريز 7 أهداف في آخر 5 مباريات لعبها أمام فالنسيا في جميع المنافسات.

- برشلونة هو الفريق الوحيد الذي لم يُطرد منه لاعب في الليغا هذا الموسم.

- في الرايزور خسر برشلونة أمام ديبورتيفو لاكورونا لأول مرة مستخدماً التشكيلة 3-4-3 في آخر 5 مواسم وفي جميع المنافسات (ف 16 ت 1).

- نفذ ليونيل ميسي 39% من تسديدات برشلونة في الليغا هذا الموسم – أعلى نسبة لأي لاعب.