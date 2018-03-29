ميسي يعاود التدريبات مع برشلونة

وغاب ميسي عن المباراتين الوديتين لمنتخب الأرجنتين ضد إيطاليا (2-صفر) الأسبوع الماضي وإسبانيا (1-6) الثلاثاء، مع تقارير عن معاناته من مشكلة عضلية.

وقال برشلونة عبر حسابه على موقع "تويتر"، "شارك ميسي في تدريبات الفريق" لينضم بالتالي إلى كوكبة من اللاعبين الذين عادوا بعد المشاركة مع منتخباتهم الوطنية خلال فترة المباريات الودية الدولية.

ولأن برشلونة الذي لم يخسر في الدوري المحلي حتى الآن، ويتفوق في صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة عن منافسه المباشر أتلتيكو مدريد، يتوقع ألا يخاطر مدرب النادي الكتالوني إرنستو فالفيردي بإشراك النجم الأرجنتيني (30 عاماً) ضد إشبيلية السبت، ليكون في كامل جاهزيته لمواجهة ضيفه روما الإيطالي، في المباراة المقررة الأربعاء 4 نيسان/أبريل.

وكان فالفيردي أعرب عن شعوره بـ "الهدوء" في ما يتعلق بالوضع الصحي لميسي، قائلاً إنه "يعاني من مشكلة طفيفة لكننا نأمل ألا تكون خطيرة".