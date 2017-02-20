ميسي يحدد موعد قدومه إلى مصر

وتندرج زيارة ميسي ضمن حملة للترويج للسياحة العلاجية في مصر ومكافحة "فيروس سي"، وهو مرض ينتقل أساساً عن طريق الدم ومنتشر على نطاق واسع في مصر ويمكن أن يؤدي إلى سرطان الكبد.

وكانت الزيارة مقررة الأربعاء الماضي، إلا أنها أُرجئت من دون توضيح الأسباب. وتلقى برشلونة مساء الثلاثاء الماضي خسارة قاسية في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، أمام مضيفه باريس سان جيرمان صفر-4.

وسبق أن أرجأ ميسي الزيارة التي كان من المفترض أن تتم في كانون الأول/ديسمبر، عقب اعتداء نفذه ضد كنيسة القديسين بطرس وبولس بالقاهرة في الحادي عشر من الشهر المذكور، أسفر عن مقتل 29 شخصاً.