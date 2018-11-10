ميسي وأومتيتي في قائمة برشلونة أمام ريال بيتيس

ويستضيف برشلونة منافسه ريال بيتيس في الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإسباني الأحد.

ويتزعم برشلونة الدوري الإسباني (24 نقطة) قبل انطلاق المرحلة علماً أنّه عانى من العديد من الإصابات في الفترة الماضية أبرزها غياب ميسي وأومتيتي والبلجيكي فيرمايلين.

وجاء في القائمة التي ضمت 19 لاعباً كلّ من ميسي وأومتيتي عقب تلقيهما الإذن الطبي، فيما سيغيب البرازيلي كوتينيو وفيرمايلين بسبب الإصابة والفرنسي ديمبيلي لقرار فني.

وحضر اسم البرازيلي مالكوم مرة جديدة بعدما سجل هدف برشلونة الوحيد أمام إنتر الإيطالي 1-1 الثلاثاء الفائت في المرحلة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.