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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

ميسي وأومتيتي في قائمة برشلونة أمام ريال بيتيس

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أعلن برشلونة الإسباني عن قائمته الرسمية التي استدعيت لملاقاة ريال بيتيس، والتي شهدت عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي صامويل أومتيتي.

AFP

ويستضيف برشلونة منافسه ريال بيتيس في الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإسباني الأحد.

ويتزعم برشلونة الدوري الإسباني (24 نقطة) قبل انطلاق المرحلة علماً أنّه عانى من العديد من الإصابات في الفترة الماضية أبرزها غياب ميسي وأومتيتي والبلجيكي فيرمايلين.

وجاء في القائمة التي ضمت 19 لاعباً كلّ من ميسي وأومتيتي عقب تلقيهما الإذن الطبي، فيما سيغيب البرازيلي كوتينيو وفيرمايلين بسبب الإصابة والفرنسي ديمبيلي لقرار فني.

وحضر اسم البرازيلي مالكوم مرة جديدة بعدما سجل هدف برشلونة الوحيد أمام إنتر الإيطالي 1-1 الثلاثاء الفائت في المرحلة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة الإسباني ليونيل ميسي صامويل أومتيتي
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