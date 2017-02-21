ميسي في مصر للترويج لحملة ضد التهاب الكبد الوبائي

وكانت زيارة ميسي لمصر مقررة الأسبوع الماضي لكنها أرجئت اثر هزيمة ناديه برشلونة الإسباني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وتندرج زيارة ميسي ضمن حملة للترويج للسياحة العلاجية في مصر ومكافحة "فيروس سي"، وهو مرض ينتقل أساساً عن طريق الدم ومنتشر على نطاق واسع في مصر ويمكن ان يؤدي الى سرطان الكبد.

وكتب ميسي في صفحته على موقع "فيسبوك": "الأدوية المضادة لفيروس سي تنقذ حياة الناس، فلنضع حداً للوائح الانتظار".

وكانت الزيارة مقررة الأربعاء الماضي، الا أنها أرجئت من دون توضيح الأسباب. وتلقى برشلونة مساء الثلاثاء الماضي خسارة قاسية في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، أمام مضيفه باريس سان جيرمان صفر-4.

وسبق أن أرجأ ميسي الزيارة التي كان من المفترض أن تتم في كانون الأول/ديسمبر، عقب اعتداء نفذه انتحاري ضد كنيسة القديسين بطرس وبولس بالقاهرة في الحادي عشر من الشهر المذكور، أسفر عن مقتل 29 شخصاً.