ميسي "المئوي" يغيب عن مواجهة غرناطة المقبلة

سيكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الغائب الأبرز عن صفوف فريقه برشلونة في الرحلة التي سيخوضها إلى غرناطة ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني، وذلك بسبب تلقيه الإنذار الخامس في الليغا هذا الموسم.

وكان ميسي تلقى في الدقيقة 86 إنذاراً في مواجهة فالنسيا اليوم الأحد والتي انتهت بفوز برشلونة (4-2).

وتشير لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى أنّ أي لاعب يكون معرّضاً للإيقاف المؤقت لمباراة واحدة في حال جمعه لخمس بطاقات صفراء.

وبعد أن يعزّز ميسي صفوف منتخب بلاده الأرجنتين في جولة جديدة للتصفيات المونديالية في قارة أميركا الجنوبية، سيعود إلى صفوف البرصا دون أن يلعب على أن يكون حاضراً في المواجهة الموالية عندما يستقبل النادي الكتالوني ضيفه إشبيلية في قمة الجولة الثلاثين الموافقة لتاريخ للخامس من نيسان/أبريل المقبل.

وبالحديث عن ميسي مواجهة فالنسيا التي وقّع فيها على ثنائية، لا يمكن التغاضي عن الأرقام القياسية التي ما انفك يحطّمها "البرغوث" مع مرور كل جولة لليغا، فقد أصبح "قائد التانغو" اللاعب الوحيد من الدوري الإسباني الذي يبلغ حاجز الـ40 هدفاً في المواسم الثمانية الأخيرة ضمن جميع المسابقات (41 هدفاً حتى الآن).

كما بصم "ليو" على ثنائيته الـ100 بقميص برشلونة في جميع المسابقات.