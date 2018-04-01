مونتيلا فخور بأداء لاعبيه رغم التعادل المر مع برشلونة

وتعادل برشلونة بفضل دخول نجمه ليونيل ميسي في الرمق الأخير مع مستضيفه إشبيلية في مباراة تسيدها الفريق الأندلسي بشكل كبير وأضاع فيها شلالاً من الفرص.

وقال المدرب الايطالي الذي تأهل فريقه لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على مانشستر يونايتد الإنكليزي "الليلة سأنام جيداً.. أنا فخور بفريقي وبالروح التي ظهر بها لكن علينا تقديم أداء أفضل والعمل على التهديف عندما تتاح لنا الفرصة لذلك. سنحت لنا فرص لحسم الفوز وللأسف لم نفعل".

ويحتل أشبيلية المركز السادس في الدوري الإسباني.

وقبل مواجهة برشلونة خسر أشبيلية في ست من آخر 12 مباراة في الدوري المحلي منذ أن تولى مونتيلا تدريبه خلفاً لسلفه المقال إدواردو بريسو.

لكن الفريق رغم ذلك استبسل وحقق نتائج جيدة في مواجهة الفرق الكبيرة مثل أتليتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا ومانشستر يونايتد.

وحث مونتيلا لاعبيه على اللعب بنفس الطريقة في مواجهة بايرن ميونيخ بطل أوروبا خمس مرات وتوخي الدقة أمام المرمى قائلاً "هذا درس مهم قبل مواجهة دوري الأبطال، علينا تقبل هذه النتيجة والسعي للتحسن. علينا ألا نرضى بما قدمناه. وأنا فخور بما قدمه اللاعبون لكن لا يمكننا تحمل إهدار مثل هذه المباريات مرة أخرى".