موعد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد عبر قنوات beIN SPORTS

مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر

مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد

ستكون مواجهة ريال مدريد وضيفه بلد الوليد اول اختبار للمدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يرنو الفريق الملكي الى انطلاقة حقيقية بعد مسلسل نزيف النقاط، ما جعل الفريق الملكي يحتل المركز التاسع في الدوري برصيد 14 نقطة.

المباراة بين ريال مدريد ستكون متاحة في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

موعد المباراة سيكون يوم السبت 3 نوفمبر في تمام الساعة 18:15بتوقيت مكة المكرمة وسيبث اللقاء عبر HD3 و قناة 4k.

ويمكنكم مشاهدة اللقاء عبر خدمة CONNECT المسبقة الدفع من أي جهاز أردتم وأينما تواجدتم.

رابط التقديم الفني للمباراة