موراتا يقود ريال مدريد لتجاوز ليغانيس والحفاظ على الصدارة

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 71 بفارق نقطتين عن برشلونة، علماً أن الأول يملك مباراة مؤجلة مع سلتا فيغو.

وسجل ريال مدريد ثلاثية في الشوط الأول خلال ثماني دقائق لكنه عاش بعدها لحظات حرجة كلفته هدفين في شباكه خلال دقيقتين فقط نتيجة فقدان التركيز بعد هذا التقدم الكبير والاستخفاف بالمنافس وارتكاب أخطاء دفاعية ورقابية.

وأراح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بعض العناصر الأساسية منها الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث (لم يدرج اسماهما على ورقة المباراة) والفرنسي كريم بنزيمة، فكان البدلاء عند حسن الظن سواء من حيث صناعة اللعب أو التهديف.

وافتتح الفريق الملكي التسجيل إثر تمريرة من أسينسيو إلى الكولومبي خاميس رودريغيز تابعها بيمناه في الشباك (15).

وأضاف الهدف الثاني بعد ركنية نفذها خاميس على رأس ناتشو ومنها إلى رأس ألفارو موراتا الذي أودعها الشباك (18).

وأضاف موراتا الهدف الثاني الشخصي والثالث لريال بعد تمريرة من الكرواتي ماتيو كوفاسيتش (23) مسجلاً هدفه العاشر في البطولة.

واستفاق ريال مدريد من نشوته على كرة خلف دفاعه في الجهة اليسرى اعتقد لاعبوه أن المندفع إليها في وضع تسلل، لكنه مررها عرضية فشل القائد سيرخيو راموس في قطعها فتهيأت أمام غابرييل بيريس الذي قلص الفارق (32).

وبعد نحو دقيقتين، تابع البرازيلي لوسيانو نيفيش في الشباك كرة مرفوعة من ركلة ركنية (35).

وفي مستهل الشوط الثاني، عزّز ريال مدريد تقدمه بالهدف الرابع بعدما نفذ خاميس ركلة حرة اشترك موراتا والأرجنتيني مارتن مانتوفاني قائد ليغانيس في تحويلها غلى مرمى ليغانيس (48).

وأضاع الفريقان في ما تبقى من زمن هذا الشوط أكثر من فرصة ثمينة وسانحة للتسجيل.

وسقط سبورتينغ خيخون أمام ضيفه ملقة بهدف وحيد حمل توقيع ساندرو راميريز (40).

وخسر ديبورتيفو ألافيس أمام أوساسونا بهدف يتيم أيضاً سجله أليكس بيرنغوير (88).

وتعادل ديبورتيفو لاكورونيا مع غرناطة صفر-صفر.

وتختتم المرحلة الخميس بلقاءي إيبار مع لاس بالماس، وفالنسيا مع سلتا فيغو.