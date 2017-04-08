مهرجان من الأهداف بين إشبيلية ولاكورونيا

وبذلك استعاد إشبيلية نغمة الانتصارات بعد 3 تعادلات وخسارتين عندما تغلب بشق النفس على لا كورونيا بأربعة أهداف للمونتينيغري ستيفان يوفيتيتش (1) وبابلو سارابيا (9) وخواكين كوريا (32) والفرنسي وسام بن يدر (88) مقابل هدفين للكونغولي الديموقراطي غايل كاكوتا (4 و25).

وعزز إشبيلية موقعه في المركز الرابع برصيد 61 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو مدريد، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو لا كورونيا عند 28 نقطة في المركز السادس عشر.