ملقا يتغلغل في المناطق الدافئة

وسجل خوسيه لويس غارسيا بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من خافيير اونتيفيروس (36) وساندرو راميريز من تسديدة قوية من خارج المنطقة ارتطمت برأس المدافع الفرنسي الياكيم مانغالا وخدعت الحارس البرازيلي دييغو الفيش (40).

ورفع ملقا رصيده الى 36 نقطة وارتقى الى المركز الرابع عشر مؤقتا بفارق 14 نقطة عن سبورتينغ خيخون صاحب المركز الثامن عشر، اخر المراكز المؤدية الى الدرجة الثانية.

في المقابل، تجمد رصيد فالنسيا عند 40 نقطة في المركز الثاني عشر.