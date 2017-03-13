ملعب جديد لأتلتيكو مدريد مقابل 30 مليون يورو

وسينتقل أتلتيكو من ملعب "فيسنتي كالديرون" الذي كان معقله طيلة 50 عاماً، إلى الملعب الجديد الذي سيصبح "واندا ميتروبوليتانو"، على اسم الشركة الصينية العقارية الراعية للنادي "داليا واندا غروب".

واستحوذت الشركة على 20 بالمئة من أسهم النادي عام 2015.

وكشف متحدث باسم بلدية مدريد أن اتلتيكو سيسدد ثمن الملعب على ثلاث دفعات، حيث ستكون القيمة الإجمالية 30 مليون و422 ألفاً و520 يورو مع احتساب الفوائد.

وبني ملعب "بينيتا"، المعروف أيضاً بملعب مدريد الأولمبي، لمسابقات ألعاب القوى وتم تحديثه في إطار ملف ترشح العاصمة لاستضافة أولمبياد 2012 ثم 2016، إلا أن الحظ لم يحالف مدريد فيهما.

وسترتفع سعة استيعاب هذا الملعب الذي بني عام 1904، من 20 ألف متفرج إلى 73 ألفاً.

والاسم الجديد الذي سيطلقه أتلتيكو على الملعب مرتبط بالملعب الأول الذي اعتمده النادي "ميتروبوليتانو" قبل الانتقال عام 1966 إلى "فسينتي كالديرون" الواقع جنوب العاصمة.

وسيكون مصير ملعب "فسينتي كالديرون" الذي يستضيف نهائي كأس إسبانيا في 27 أيار/مايو، الهدم بعد أن يخليه أتلتيكو نهاية الموسم.