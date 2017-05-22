مشجعو ريال مدريد يحتفون مع فريقهم باللقب الـ 33

وأنهى ريال مدريد البطولة متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة بطل الموسم الماضي، الذي فاز على ضيفه أيبار 4-2.

وتوجّه الآلاف من مشجعي ريال الذين ارتدى معظمهم القميص الأبيض الشهر للنادي الملكي، إلى ساحة "ثيبيليس"، المكان التقليدي لاحتفالات ريال في وسط العاصمة الإسبانية، وهللوا بحماس لدى وصول اللاعبين على متن حافلة مكشوفة كتب عليها "أبطال".

وارتدى قائد الفريق سيرخيو راموس ولاعبون آخرون قمصاناً لريال كتب عليها الرقم 33، في إشارة إلى اللقب الثالث والثلاثين. والتقط اللاعبون صوراً للإحتفالات عبر هواتفهم الخليوية من أعلى الحافلة.

وسار راموس إلى وسط الساحة لرفع علم النادي "الميرينغي" على تمثال على أنغام الأغنية الشهيرة لفرقة "كوين" البريطانية "وي آر ذي تشامبيونز (نحن الأبطال)".

وجاء الدور على نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سبق وصلته الغنائية مع المشجعين بخطاب تحفيزي جاء فيه: "الآن يبقى أمامنا إحراز دوري أبطال أوروبا. نحن نعوّل على دعمكم. شكراً لكم!".

وسجّل رونالدو الهدف الأول وأضاف الفرنسي كريم بنزيمة الثاني في مرمى ملقا ليقودا ريال إلى لقبه الأول في الدوري منذ 2012، واللقب الأول للفريق في الدوري بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

وسيحاول ريال مدريد إحراز الثنائية (الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا) عندما يلتقي يوفنتوس الإيطالي في الثالث من حزيران/يونيو المقبل في كارديف في نهائي المسابقة الأوروبية التي يحمل لقبها.

وتوّج يوفنتوس الأحد أيضاً بطلاً للدوري الإيطالي للموسم السادس على التوالي، وكان فاز بلقب الكأس المحلية.

وقال إميليو غوين (37 عاماً) أحد المشجعين المتحمسين لريال الذي جاء مع أصدقائه للإحتفال باللقب: "إنه أمر رائع، وفي 3 حزيران/يونيو بعد النهائي (دوري الأبطال) سيكون الأمر أكثر روعة".

وفي حال نجاح ريال بإضافة اللقب الأوروبي إلى المحلي، فإنه سيحقق الثنائية التاريخية للمرة الأولى منذ 60 عاماً، وتحديداً منذ موسم 1957-1958 مع لاعبيه التاريخيين ألفريدو دي ستيفانو وريمون كوبا وفرانسيسكو خينتو.

ونال زيدان الذي تولى تدريب ريال الموسم الماضي، مديح المشجعين.

وقال ألفريدو كورديرو (36 عاماً) الذي لف كتفيه بعلم ريال "كان التعاقد مع زيدان أفضل قرار اتخذه ريال منذ فترة طويلة".

وكان زيدان اعتبر بعد التتويج أنه "اليوم الأكثر سعادة في مسيرته الاحترافية"، علماً أنّه قاد في موسمه الأول العام الماضي، الفريق إلى لقب دوري أبطال أوروبا على حساب غريمه أتلتيكو مدريد.

وسيتم تكريم ريال في بلدية العاصمة في احتفالية مقررة الإثنين.

وتبقى من الموسم الكروي الإسباني مباراة واحدة هي نهائي مسابقة كأس الملك، وتجمع برشلونة وألافيس في 27 آيار/مايو.