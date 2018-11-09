مشاهدة مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو – مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو في بث مباشر فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من وزن ثقيل، خاصة وأنّ سولاري يأمل تثبيت أقدامه كمدرب لريال مدريد.



البث المباشر لمباراة ريال مدريد وسلتا فيغو فرض نفسه باعتبارها أهم مباريات يوم الأحد التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً لعراقة ريال مدريد وصعوبة مبارياته أمام سلتا فيغو.



ويحاول ريال مدريد إكمال سلسلة انتصاراته تحت إمرة مدربه الأرجنتيني المؤقت سولاري، خاصة وأنّ مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو ستكون الأخيرة للفريقين قبل فترة التوقف الدولي.

ويحتل ريال مدريد المركز السادس في الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة برصيد 17 نقطة بفارق سبع نقاط عن برشلونة المتصدر.



مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو – مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو في بث مباشر، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأن سلتا فيغو غاب عن اللعب منتصف الأسبوع لعدم تأهله لأي من المسابقات الأوروبية.

مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD3 باللغة العربية الأحد في الساعة 10 و45 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



البث المباشر لمباراة ريال مدريد عبر الإنترنت



وستبث مباراة ريال مدريد الأحد تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.

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