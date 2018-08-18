العربية
English
Français
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي البث المباشر ضمن أهم مباريات اليوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني ستشكل اختباراً جديداً لمدرب الملكي الجديد جولن لوبيتيغي الذي خسر أول مباراة رسمية له أمام أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الأوروبية.

Reuters

مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي البث المباشر ضمن أهم مباريات اليوم

يتعين على المدرب الجديد لريال لوبيتيغي الذي أدى اختياره بدلا من زيدان إلى إقالته من تدريب المنتخب الإسباني عشية انطلاق نهائيات كأس العالم، إعادة الفريق إلى السكة الصحيحة لا سيما في الدوري المحلي حيث لم يحرز فريقه اللقب سوى مرتين في العقد الأخير، في حين لن تكون مهمته سهلة أيضا قاريا حيث يتعين عليه الدفاع عن اللقب في دوري الأبطال. 

وتلقى لوبيتيغي أول صفعة بسقوطه أمام أتلتيكو مدريد 2-4 في مباراة الكأس السوبر الأوروبية. وأقر المدرب بأن فوز أتلتيكو في مباراة الأمس كان "مستحقا"، مشيرا إلى أن على فريقه تخطيها والاستعداد "جيدا" للمباراة الأولى في الدوري المحلي أمام خيتافي.

وسيكون ريال تحت المجهر هذا الموسم لتبيان قدرته على تعويض غياب النجم البرتغالي رونالدو، لاسيما وأن الفريق لم يعوضه بلاعب من مستوى كبير بعد في فترة الانتقالات الصيفية التي تستمر في إسبانيا حتى آخر آب/أغسطس.

ويعول رئيس النادي فلورنتينو بيريز على أن يعوض الثنائي الويلزي غاريث بايل والفرنسي كريم بنزيمة رحيل البرتغالي، بينما يرجح أن يحتفظ النادي الملكي باللاعب المحوري في خط وسطه الكرواتي لوكا مودريتش، على رغم التقارير التي تحدثت في الفترة الماضية عن اهتمام إنتر الإيطالي به.

 

مباراة ريال مدريد - خيتافي

 

مشاهدة مباراة ريال مدريد - خيتافي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS  مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة ريال وخيتافي مساء الأحد يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD3 باللغة العربية في تمام الساعة 11.15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة ريال وخيتافي عبر الإنترنت

 

وستبث مباراة ريال مدريد على الإنترنت عبر beIN CONNECT  التي توفر نقلاً بتقنية فائقة الجودة، إذ يمكنكم مشاهدة المباراة على أجهزة التلفاز الذكية والحواسب ومختلف الأجهزة المحمولة

للاطلاع على الباقات والعروض الخاصة والاشتراك في beIN CONNECT  اضغط هنا.

الدوري الإسباني ريال مدريد خيتافي
السابق الحديث عن تعاقدات جديدة ليس أو
اقرأ
الحديث عن تعاقدات جديدة ليس أولوية بالنسبة للوبيتيغي
التالي