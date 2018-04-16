مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو بث مباشر حصري عبر beIN

مباراة ريال مدريد واتلتيك بيلباو منقولة في بث مباشر عبر HD3 وعبر الانترنت بواسطة CONNECT

تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكّة المكرمة.

تقديم المباراة

إذا يسعى ريال الى الابقاء على آماله بالوصافة وتقليص فارق الأربع نقاط الذي يفصله عن جاره اللدود اتلتيكو (71 مقابل 67)، عندما يتواجه الأربعاء على ملعبه مع اتلتيك بلباو في مباراة من المتوقع أن يشارك فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بايل بعد أن فضل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان اراحتهما الأحد ضد ملقة (2-1).

ويلعب اتلتيكو مدريد خارج أرضه مع ريال سوسييداد يوم الخميس ضمن الجولة عينها.

وكان فوز الأحد المئة لزيدان كمدرب لريال الذي يخوض الأربعاء مباراته المحلية الأخيرة قبل السفر الى ميونيخ من أجل مواجهة بايرن الأربعاء المقبل في "اليانز ارينا"، لأنه مواجهته في مرحلة نهاية الأسبوع الحالي ضد مضيفه اشبيلية قد ارجئت الى 9 ايار/مايو بسبب انشغال النادي الأندلسي بنهائي الكأس.

وأشار زيدان بعد فوز الأحد الى أنه "أحاول قصارى جهدي في المداورة، ليس باستطاعتي اراحة الجميع. تفصلنا مباراة واحدة عن نصف نهائي دوري الأبطال وسنرى كيف سنلعبها. نحن نمر بمرحلة جيدة والجميع في صحة جيدة. أن يكون الجميع متوفرا للعب، فهذا أمر جيد".

ويفتتح اشبيلية السابع المرحلة الثلاثاء في ضيافة ديبورتيفو لا كورونيا، فيما يلعب فياريال السادس مع ضيفه ليغانيس.

وسيحاول فالنسيا استعادة مركزه الثالث من ريال عندما يستضيف خيتافي الأربعاء، على أن يلتقي اسبانيول مع ايبار في اليوم ذاته، والافيس مع جيرونا وريال بيتيس مع لاس بالماس وليفانتي مع ملقة يوم الخميس.