مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس وموعد التغطية المباشرة عبر beIN SPORTS

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع البث المباشر لمباراة برشلونة وليغانيس يوم السبت إذ من المنتظر أن يحقق ميسي ورفاقه نتيجة إيجابية عندما يستضيفون ليغانيس الرابع عشر في مباراة قد تكون الـ 38 تواليا دون خسارة. وفي حال حقق برشلونة ذلك، سيتمكن من معادلة الرقم القياسي الإسباني المسجل باسم ريال سوسييداد، والذي يعود الى موسم 1979-1980.

مباراة برشلونة وليغانيس متاحة في بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD3 ابتداء من الساعة 21:45 بتوقيت مكّة المكرمة، كما يمكنكم متابعة المباراة أيضاً عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

تقديم المباراة

لن تكون مهمة ليغانيس الذي لم يفز في المباريات الـ11 الأخيرة خارج أرضه عادية على الإطلاق أمام مضيفه برشلونة متصدّر جدول الترتيب برصيد 76 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد و13 نقطة عن غريمه الأزلي ريال مدريد حامل اللقب، فالنادي الكتالوني كان تغلّب في المواجهات الثلاث الأخيرة على ليغانيس مسجلاً في مرماه 10 أهداف بمعدل 3.3 أهداف في المباراة الواحدة، سجل منها ميسي 4 أهداف.

وفي حال تجاوز برشلونة هذه العتبة، سيكون أيضا أمام احتمال إنهاء الموسم من دون أي خسارة، وهو ما لم يحققه أي فريق في التاريخ الحديث لليغا (آخر من حقق ذلك كان ريال مدريد في موسم 1931-1932).

وعاد ميسي أساسيا إلى الفريق بعد معاناة من إصابة عضلية أبعدته عن منتخب بلاده، وهو لم يبرز أمام روما في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال حيث حقق فوزاً كبيراً (4-1) ولكن باهتاً من حيث الأداء خصوصاً أن روما ساهم بتسجيل هدفين في شباكه.

وخاض الأرجنتيني الدقائق التسعين أمام روما، بينما ترك زميله سيرجيو بوسكيتس العائد من إصابة أبعدته ثلاثة أسابيع، مكانه للبرازيلي باولينيو في الشوط الثاني.

وغاب ميسي عن مباراتين وديتين لمنتخب بلاده نهاية آذار/مارس، وشارك في الدقائق الاخيرة ضد اشبيلية في المرحلة السابقة من الدوري المحلي، لكنه نجح في إدراك التعادل في الوقت القاتل (2-2)، محافظا على سجل فريقه من دون خسارة في 37 مباراة متتالية.

من جهته، خاض بوسكيتس أمام روما مباراته الأولى منذ أصابته أمام تشيلسي الإنكليزي في دور الـ 16 لدوري الابطال قبل ثلاثة أسابيع.

وقال فالفيردي: "بوسكيتس لم يكن مرتاحا بسبب الإصابة التي تعرض لها، وفي النهاية كان يعاني كثيراً وقمنا بتغييره، لكن مشاركته أمر جيد"، مقرا بأن فريقه كان دون المستوى المطلوب ضد روما.

أضاف "لم نقدم إيقاعا متواصلا في المباراة. ارتكبنا بعض الأخطاء، وفي بعض الأوقات تسرعنا بالانطلاق نحو الهجوم بدلا من السيطرة".

وتشهد هذه المرحلة "دربي" العاصمة بين ريال وأتلتيكو، إذ تتجه الأنظار الأحد إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" التابع لريال، والذي سيحتضن مباراة قطبي العاصمة اللذين يتنافسان على الوصافة.

في المقابل، ينتظر فالنسيا الرابع بفارق نقطة خلف ريال، تعثر النادي الملكي لانتزاع المركز الثالث، وهو يخوض اختبارا سهلا الأحد ضد ضيفه إسبانيول الثالث عشر.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء ديبورتيفو لاكورونيا مع ملقة، وتستكمل السبت فيلعب ألافيس مع خيتافي، وسلتا فيغو مع إشبيلية، وريال بيتيس مع ايبار، ويلتقي الأحد ليفانتي مع لاس بالماس، وريال سوسييداد مع جيرونا، وتختتم الاثنين بلقاء فياريال مع اتلتيك بلباو.

