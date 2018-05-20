مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسييداد مباشر في وداعية إنييستا

البث المباشر لمباراة برشلونة وريال سوسييداد في وداعية إنييستا سيكون متوفراً لجميع مشتركي قنواتنا كما سنقوم بتغطية أهم أحداث اللقاء بالفيديدو والصور والأرقام.
وتقام مباراة برشلونة وريال سوسييداد في ختام الدوري الإسباني الذي ضمن لقبه زملاء ميسي مسبقاً، وستشهد الظهور الأخير للأسطورة إنييستا عقب إعلانه الرحيل نهاية الموسم.
تشكيلة برشلونة قبل مباراة ريال سوسييداد
معلومات مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد
البث المباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسييداد سيبدأ في التاسعة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة وستكون بصوت الزميل علي محمد علي.
ويسبق مباراة برشلونة وريال سوسييداد استديو تحليلي يتضمن تقارير مميزة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.