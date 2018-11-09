مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس – مباشر

برشلونة وريال بيتيس في بث مباشر فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من وزن ثقيل، خاصة وأنّ فالفيردي بدأ يجد نفسه مع البلوغرانا.

البث المباشر لمباراة برشلونة وريال بيتيس فرض نفسه باعتبارها أهم مباريات يوم الأحد التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً لعراقة برشلونة وصعوبة مبارياته أمام ريال بيتيس.



ويحاول برشلونة إكمال سلسلة نتائجه الجيدة بقيادة مدربه فالفيردي، عقب ضمان التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا منذ أيام.

ويحتل برشلونة المركز الأول في الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة برصيد 24 نقطة.



مباراة برشلونة وريال بيتيس – مباشر



مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس في بث مباشر، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأن ريال بيتيس تعادل مع ميلان الإيطالي1-1 الخميس في يوروبا ليغ.

مباراة برشلونة وريال بيتيس يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD3 باللغة العربية الأحد في الساعة 6 وربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة برشلونة عبر الإنترنت



وستبث مباراة برشلونة الأحد تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة برشلونة وريال بيتيس أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.

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