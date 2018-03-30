مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة واشبيليه حصرياً عبر beIN SPORTS

تتجه الأنظار في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لمباراة برشلونة ومضيفه اشبيليه حيث تشكل آخر اختبار للكتالوني قبل مواجهة روما في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا الاربعاء المقبل. المباراة منقولة في بث مباشر حصري عبر beIN SPORTS.

• مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة واشبيليه متاحة يوم السبت عبر قناتي HD3 و HD12 في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

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تقديم مباراة برشلونة واشبيليه



يحل برشلونة ضيفا على اشبيلية في المرحلة الثلاثين من بطولة اسبانيا، وذلك في اخر اختبار له قبل مواجهة روما الايطالي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا الاربعاء المقبل.

وكان برشلونة، الوحيد الذي لم يخسر في الدوري، قطع شوطا كبيرا نحو استعادة اللقب من غريمه ريال مدريد، بفوزه على اتلتيك بلباو 2-صفر قبل اسبوعين وخسارة منافسه المباشر اتلتيكو مدريد امام ليغانيس 1-2، ليبتعد عن فريق العاصمة بفارق 11 نقطة.

ويحارب برشلونة على 3 جبهات هذا الموسم في سعيه الى ثلاثية جديدة، ففضلا عن الدوري، بلغ المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية وسيواجه في 21 نيسان/ابريل المقبل اشبيلية بالذات، وهو يسعى الى لقبه الرابع على التوالي.

ويريد مدرب الفريق ارنستو فالفيردي ان يحذو حذو بيب غوارديولا ولويس انريكه حيث نجح كلاهما في قيادة الفريق الكاتالوني الى احراز الثلاثية في موسمهما الاول في برشلونة.

واعتبر فالفيردي أن لدى فريقه "إمكانية" إحراز ثلاثية جديدة في تاريخه، أي الفوز بالدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، لكنه أكد بأنه لا يؤمن بـ"النبوءات"، في إشارة الى نجاح سلفيه غوارديولا وانريكي في تحقيق هذا الانجاز في موسمهما الأول مع النادي الكاتالوني.

وشدد فالفيردي الذي تسلم مهمة الاشراف على برشلونة عقب نهاية الموسم الماضي خلفا لانريكي، على انه واللاعبين "لا نفكر بهذا الأمر، نحن نرى بأننا لم نفز بأي شيء حتى الآن".

وأضاف "حتى اللحظة، لا نملك (نفز) أي شيء، لكن هناك إمكانيات ونريد استغلالها الى أقصى حدود".

عودة ميسي؟

ويحوم الشك حول مشاركة نجم الفريق الارجنتيني ليونيل ميسي بعد ان عاود تدريباته الخميس عقب غيابه عن المباراتين الوديتين لمنتخب الارجنتين ضد ايطاليا (2-صفر) الاسبوع الماضي واسبانيا (1-6) الثلاثاء، مع تقارير عن معاناته من مشكلة عضلية.

وشارك ميسي في تدريبات الفريق لينضم بالتالي الى كوكبة من اللاعبين الذين عادوا بعد المشاركة مع منتخباتهم الوطنية خلال فترة المباريات الودية الدولية.

ولان برشلونة يتفوق في صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة عن منافسه المباشر اتلتيكو، يتوقع ألا يخاطر فالفيردي بإشراك النجم الارجنتيني (30 عاما) ضد اشبيلية، ليكون في كامل جاهزيته لمواجهة ضيفه روما.

في المقابل، وعلى الرغم من نجاحه في اقصاء مانشستر يونايتد في ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا، فان اشبيلية يعاني محليا حيث خسر ثلاث من مبارياته الخمس الاخيرة ويكافح من اجل احتلال احد المراكز المؤهلة الى المسابقات الاوروبية حيث يقبع حاليا في المركز السادس.

ويستمر غياب لاعب وسط برشلونة المؤثر سيرجيو بوسكيتس لاصابته، فيما من المقرر مشاركة البرازيلي فيليبي كوتينيو اساسيا كونه غير مؤهل لخوض المسابقة الاوروبية بعد مشاركته فيها بصفوف ليفربول الانكليزي في دور المجموعات.

وسيخوض اشبيلية بدوره امتحانا عسيرا ضد بايرن ميونيخ الالماني الثلاثاء المقبل في المسابقة القارية.

ويخوض اتلتيكو مدريد اختبارا سهلا على ملعب "واندا متروبوليتانو" امام ديبورتيفو لا كورونا قبل مواجهته مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي في ربع نهائي الدوري الاوروبي "يورويا ليغ" الخميس المقبل.وفي المباريات الاخرى، يلتقي جيرونا مع ليفانتي، واتلتيك بلباو مع سلتا فيغو، واسبانيول مع الافيس، وليغانيس مع فالنسيا، وايبار مع ريال سوسييداد، وملقة مع فياريال، وخيتافي مع ريال بيتيس.