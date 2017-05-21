مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وملقا في الدوري الإسباني

ريال مدريد وملقا اليوم هي ببساطة اهم مباريات اليوم والموسم، ينتظرها أنصار مدريد وزيدان على أحر من الجمر لرفع كأس غابت عن خزائن الملكي منذ 2012 لأربعة مواسم متتالية.

زيدان وكتبيته بقيادة رونالدو مرشحون فوق العادة للقب وهم يملكون مصيرهم بيدهم بخلاف برشلونة الذي يلعب في الوقت عينه تواق إلى فوز على ضيفه ايبار وإلى خسارة لغريمه التاريخي امام ملقا. لا مستحيل في الكرة إنما سيناريو يبدو صعب التحقق.

ريال مدريد يتصدر بـ90 نقطة امام برشلونة الثاني بـ87 ما يعني أن نقطة واحدة بين فريق العاصمة واللقب.

موعد المباراة وتوقيتها

متى؟ تجري المباراة مساء الأحد 21 مايو 2017 وتنطلق في تمام الساعة 21:00 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة .

أين؟ يستقبل ملقا اللقاء على استاد لا روزاليدا.

أيُّ من قنوات beIN SPORTS ستنقل المباراة؟

ستكون beIN SPORTS معكم حصريا لنقل مباراة ريال مدريد وملقة بمواكبة تفصيلية حية تشمل استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء مع رسائل المراسلين وطبعا مسك الختام مع خبير التحكيم جمال الشريف لإزالة كل التباس لديكم على أي حالة جدلية.

أي قنوات تبث اللقاء ؟ يمكنكم المتابعة عبر قناة HD 3 باللغة العربية و HD 11 بالغة الإنكليزية وكذلك HD 17 باللغة الإسبانية .

متى يبدأ الاستوديو؟ ينطلق الاستوديو التحليلي في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكّة المكرّمة على HD 3 وكذلك HD 11 بالإنكليزية في نفس التوقيت.

كيف تشاهدون عبر الانترنت مباشرة؟

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

فلتبقوا على تماس مع الحدث أينما كنتم، يمكنكم المشاهدة على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية وPlayStation وXbox وChromecast..

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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من سيعلق على المباراة ؟

ينقل إليكم الزميل علي محمد علي مسك الختام في الدوري الإسباني من لا روزاليدا حيث تتجه انظار العالم، ومعه يكتمل رونق المشهد المتأرجح بين مدريد وكتالونيا.