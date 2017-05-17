مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد اليوم مع سيلتا فيغو

ريال مدريد يدخل اللقاء مع سيلتا فيغو وسط غيابات عديدة خصوصاً في خط الدفاع حيث يفتقد لداني كارفاخال وبيبي للإصابة وناتشو لتراكم الإنذارات كما يغيب خاميس روديغيز وطبعاً غاريث بيل. كما يواجه رونالدو خطر الغياب عن لقاء ملقة في الجولة الأخيرة إن نال إنذاراً أصفر.

يحتل ريال مدريد مركز الوصافة حالياً مع ٨٧ نقطة وهو ذات رصيد برشلونة الذي تتبقى له مباراة واحدة الأحد أمام ضيفه ايبار لذا فإن مصيره ليس في يده ويعول أنصاره على سيلتا الذي أطاح ريال من ربع نهائي كأس إسبانيا هذا الموسم.

البث المباشر لريال مدريد وسيلتا فيغو عبر قنواتنا أو الانترنت تجدونه فقط على beIN SPORTS كل التفاصيل هنا !

موعد المباراة وتوقيتها

متى؟ تجري المباراة مساء الأربعاء ١٧ مايو 2017 وتنطلق في تمام الساعة ٢٢:٠٠مساء بتوقيت مكّة المكرّمة.

أين؟ يستقبل سيلتا فيغو اللقاء على استاد بالايدوس.

أيُّ من قنوات beIN SPORTS ستنقل المباراة؟

ستكون beIN SPORTS معكم حصريا لنقل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو بمواكبة تفصيلية حية تشمل استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء مع رسائل المراسلين وطبعا مسك الختام مع خبير التحكيم جمال الشريف لإزالة كل التباس لديكم على أي حالة جدلية.

أي قناة تبث اللقاء ؟ يمكنكم المتابعة عبر قناة HD 3 بقناتين صوتيتين العربية والإنكليزية.

متى يبدأ الاستوديو؟ ينطلق الاستوديو التحليلي في تمام الساعة ٢١:٣٠ بتوقيت مكّة المكرّمة على HD 3.

كيف تشاهدون عبر الانترنت مباشرة؟

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

فلتبقوا على تماس مع الحدث أينما كنتم، يمكنكم المشاهدة على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية وPlayStation وXbox وChromecast..

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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من سيعلق على المباراة ؟

ينقل إليكم الزميل عصام الشوالي اللقاء بإسهاب بما فيه من شؤون وشجون وما يحمل في طياته من تفاصيل فنية وعاطفية تنطلق من بالايدوس نحو مدريد وبرشلونة وحول العالم حيث مئات الملايين يترقبون أهم مباريات الموسم.