مساعي حثيثة من ريال لضم هرنانديز من جاره أتلتيكو

وأثار المدافع الأيسر هرنانديز (19 عاماً)، لاعب منتخب شباب فرنسا، إعجاب المسؤولين في النادي الملكي طوال موسم الإعارة وبشكل خاص في المباراة التي فاز فيها ريال على ألافيس 3-صفر الأحد.

وكتبت ماركا في تقرير حصري "توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع ثيو هرنانديز بخصوص دفع قيمة البند الجزائي في عقده مع أتلتيكو البالغة 24 مليون يورو (25,6 مليون دولار) من أجل ضمه الصيف المقبل ولمدة ست سنوات".

لكن أتلتيكو مدريد لن يتنازل بسهولة عن لاعبه خصوصاً أنه محظور عليه ضم لاعبين جدد الصيف المقبل مع أنه استأنف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

وستكسر الصفقة إن تمت الاتفاق الودي بين قطبي العاصمة الإسبانية والقاضي بعدم سعي أي منهما للحصول على توقيع أي لاعب من الآخر، وذلك منذ وصول فلورنتينو بيريز إلى رئاسة النادي الملكي لأول مرة في العام 2000.

وكان الدولي الارجنتيني السابق سانتياغو سولاري آخر لاعب يعبر بين الناديين قبل 17 عاماً.

وإذا تمت صفقة الانتقال، سيتواجه الشقيقان هرنانديز: ثيو ولوكاس (21 عاماً) الذي أصبح مدافعاً أساسياً في صفوف أتلتيكو، لسنوات طويلة في دربي العاصمة.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين في الدربي السبت المقبل في المرحلة الحادية والثلاثين على ملعب سانتياغو برنابيو الخاص بريال مدريد.