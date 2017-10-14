مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر ضمن مباريات اليوم

إعداد: زاهر الحلو

تقديم المباراة | قمة الليغا الليلة يشهدها استاد واندا متروبوليتانو في مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد التي تعد قمة مباريات اليوم على كافة الأصعدة حيث ستكون الزيارة الأولى لمتصدر الدوري الإسباني لاستاد لوس روخيبلانكوس الجديد.

ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة بفارق خمس نقاط أمام اشبيليه الثاني، فيما يحتل اتلتيكو المركز الرابع برصيد 15 نقطة مع فارق 8+ مقابل 21+ لبرشلونة.

ورغم فوزه في جميع مبارياته قال مدرب اتلتيكو دييغو سيميوني إن برشلونة ليس بمستوى ريال مدريد: " برشلونة واحد من افضل فرق العالم، لكن ريال مدريد أفضل الآن".

ورغم انتصاراته وادائه الهجومي والدفاعي القوي يواجه برشلونة انتقادات حيث لم يقنع أداء الفريق لحينه وقد استفاد كثيراً من تألق ميسي غير العادي.

ويعود ميسي للفريق بعد رحلته مع الأرجنتين حيث قادها إلى التألق والتأهل إلى كأس العالم 2018 بالفوز على الاكوادور في كيتو حيث سجل ثلاثية بعد التأخر بهدف وكان قبل ذلك تعادل منتخب "البيسيلستي" مع بيرو سلباً.

أخبار برشلونة واتلتيكو مدريد

يستعيد اتلتيكو مدريد المدافعين فيليبي لويس ولوكاس هيرنانديز بعد إصابة في العضلة الخلفية لكل منهما ما أبعدهما عن مباراة ليغانيس آخر ظهور قبل التوقف لتصفيات كأس العالم.

اما من جهة برشلونة، فسيكون اندريس انييستا الذي جدد مع الفريق مدى الحياة، جاهزاً بعد إصابته في العضلة الخلفية أمام لاس بالماس قبل الاستراحة الدولية فغاب عن مباراة بلاده، كما سيكون لويس سواريز جاهزاً بعد إصابة طفيفة ورغم معلومات تقول غنه سيخضع لعملية جراحية في نوفمبر.

أما في لائحة الغيابات فنجد اردا توران وباكو الكاسير واليكس فيدال ورافينيا، وطبعا عثمان ديمبيلي الذي يغيب كما هو معلوم مطولاً بعد إصابته امام خيتافي، أما لائحة الموقوفين فتبدو خالية من النجوم.

أرقام | أتلتيكو مدريد vs برشلونة

أخفق أتلتيكو في الفوز على برشلونة في آخر 14 مباراة في الدوري، إذ تعادل في 3 مباريات وخسر 11.

يعود آخر فوز لأتلتيكو على برشلونة في فبراير 2010 بنتيجة 2-1.

في حالة فوزه، سيعادل برشلونة أفضل بداية له بالفوز في أول ثماني مباريات انجاز كان حققه موسم 2013-2014.

لم يسبق ان حقق دييغو سيميوني الفوز على برشلونة في الدوري، وهو لم يفز الا مرتين في 21 مباراة في جميع المنافسات مقابل 7 تعادلات و 12 خسارة.

لم يخسر سيميوني امام ارنستو فالفيردي في الدوري إذ فاز 6 مرات وتعادل في ثلاث.

مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد: تشكيلتا الفريقين المتوقعتان المركز برشلونة اتلتيكو مدريد حراسة المرمى تير شتيغن يان اوبلاك الدفاع البا، أومتيتي، بيكيه، ساميدو سافيتش، غودين، خيمينيز، فيليبي لويس الوسط انييستا، بوسكتس، راكيتتش غابي، كوكي، سوول، كارسكو الهجوم لويس سواريز، ميسي، غوميش غريزمان، غاميرو

فيما يلي تفاصيل مواجهة برشلونة واتلتيكو مدريد لمشاهدة مباشرة اينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

موعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم وتوقيت البث المباشر

• متى؟ تجري المباراة يوم السبت 23 سبتمبر وتنطلق في تمام الساعة 21:45 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة،

• أين؟ يستقبل اللقاء استاد واند متروبوليتانو.

القناة الاستوديو المباراة HD 3 20:45 21:45 مكّة المكرّمة

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من سيعلق على المباراة؟

سيتولى الزميل رؤوف خليف التعليق على مباراة ريال مدريد المنتظرة، ليكتمل معه المشهد الكروي المنتظر حصرياً على beIN SPORTS.