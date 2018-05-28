ماشين مدرب جيرونا يتولى تدريب إشبيلية

وأقال إشبيلية المدرب الإيطالي في نيسان/أبريل الماضي وأوكل المهمة مؤقتاً لخواكين كاباروس الذي أنقذ موسم الفريق بقيادته للمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، لكنه رفض تسلم المهمة بشكل دائم مفضلاً منصب مدير النادي.

وقال إشبيلية في بيان "سيكون بابلو ماشين المدرب الجديد لنادي إشبيلية. توصل النادي إلى اتفاق للموسمين المقبلين، وسينضم إليه المدرب بعد أن أمضى بنجاح ثلاثة أعوام ونصف مع جيرونا".

وواصل "انضم إلى جيرونا في نهاية موسم 2013-2014 وأنقذه من الهبوط (إلى الدرجة الثالثة)، ونجح في نهاية المطاف بقيادته إلى دوري النخبة ونيله لقب الدرجة الثانية".

ونجح ماشين في قيادة جيرونا إلى دوري الأضواء للمرة الأولى في تاريخ النادي المتواضع، وأنهى موسمه الأول مع الكبار في المركز العاشر.

وأصبح جيرونا مضطراً الآن إلى البحث عن بديل، وتتحدث التقارير عن احتمال تعاقده مع أحد مساعدي المدرب جوسيب غوارديولا في مانشستر سيتي بطل إنكلترا، ميكل أرتيتا أو دومينك تورنت.

وكان أرتيتا مرشحاً لخلافة المدرب الفرنسي أرسين فينغر في تدريب آرسنال الإنكليزي حيث كان يشغل منصب مساعد المدرب، لكن النادي اللندني فضل عليه مواطنه أوناي إيمري الذي انتهى مشواره مع باريس سان جرمان الفرنسي في نهاية الموسم المنصرم.

