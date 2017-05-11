مارسيلينو يتولى تدريب فالنسيا نهاية الموسم الجاري

وسيتولى مارسيلينو (51 عاماً) تدريب الفريق خلفاً لفورو، الذي تولى تدريب الفريق هذا الموسم، حيث قادهم للابتعاد عن شبح الهبوط واحتلال مركزاً في وسط جدول الترتيب.

وتولى فورو، الذي عمل لفترة طويلة بالنادي، منصب المدير الفني خلفاً للإيطالي تشيزاري برانديلي الذي استقال من منصبه في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد عشر مباريات فقط.

وكان فورو قد درّب الفريق في عدة مناسبات بشكل مؤقت.

ولم يدرّب مارسيلينو أي ناد منذ آب/أغسطس الماضي، عندما أقيل من تدريب فياريال في واقعة مفاجئة ولكنه وافق على تدريب فالنسيا لمدة عامين.

وكتب فالنسيا عبر موقعه الرسمي على الانترنت: "سوف يقام التقديم الرسمي عقب آخر مباريات الفريق في الدوري وحتى ذلك الوقت لن يكون هناك تصريحات علنية".