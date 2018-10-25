مارسيلو يتدرّب قبل ثلاثة أيام من الكلاسيكو

شارك الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو الذي تعرض لكدمة قوية في كاحله خلال مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا، في تدريبات فريقه الخميس كما أظهرت بعض الصور التي بثها النادي الملكي، ما يعني بأنه سيكون جاهزاً على الأرجح لخوض مباراة القمة ضد الغريم التقليدي برشلونة الاحد المقبل.

وشوهد مارسيلو يقوم بتدخلات من دون وجود أي ضمادة على كاحله المصاب.

وبحسب الموقع الرسمي لصحيفة "ماركا"، فان الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب أظهرت عدم اصابته وقد أعرب اللاعب البرازيلي عن "تفاؤله" بخوض مباراة القمة.

وتعرض مارسيلو لعرقلة من الخلف خلال المباراة ضد فيكتوريا بلزن واضطر إلى مغادرة الملعب ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين بعد أن أجرى المدرب خولين لوبيتيغي تبديلاته الثلاثة. بيد أن الأخير خفف من خطورة الاصابة معتبراً بأنها مجرد "كدمة" في المؤتمر الصحافي الذي تلا المباراة.

ويمر ريال مدريد في مرحلة انعدام وزن لا سيما في الدوري المحلي حيث يحتل المركز السابع برصيد 14 نقطة وهو سيحل ضيفاً على غريمه التقليدي برشلونة المتصدر في مباراة قد تحدد مصير مدربه المهدد بالإقالة.