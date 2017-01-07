مارسيلو: عقد من الوفاء لقميص ريال مدريد

وجاء مارسيلو إلى مدريد وهو في عمر الـ18، ولعب لأول مرة بقميص الميرنغي في 7-1-2007 حين شارك بديلاً لميشيل سالغادو في المباراة التي خسرها فريقه أمام ديبورتيفو لاكورونيا 0-2 .

وبعد مستويات متفاوتة في المواسم الأولى له، ثبّت اللاعب القادم من نادي فلومينينسي البرازيلي أقدامه أساسياً في تشكيلة الأبيض، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين الأجانب تمثيلاً في النادي بـ(381 مباراة بشكل عام منها 274 في الليغا سجل فيها 20 هدفاً).

مارسيلو لم يعد لاعباً مهماً في تشكيلة الميرنغي ومساهماً فعالاً بالألقاب والبطولات فحسب، بل صار الكابتن الثاني في الفريق بعد سيرخيو راموس، وهو مرشح بلا شك لترصيع مسيرته بالمزيد من الكؤوس في السنوات القادمة.