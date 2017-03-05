ماذا يقصد ميسي في احتفاله هذا؟

وقدّم البرغوث العديد من اللوحات والفواصل المهارية المبهرة في مباراة السبت، لكن طريقة احتفاله بالهدف بالإشارة بواسطة يديه اليمنى على طريقة سماعة الهاتف، هي أكثر ما نالت من التفسير والجدل.

وجاء في بعض المواقع والصحف التي تتابع أخبار ميسي باستمرار أن الأخير أراد توجيه رسالة إلى ناديه لتجديد عقده، القضية التي تحتل من حيث الأهمية المرتبة الأولى في برشلونة وربما قبل اختيار المدرب الجديد الذي سيخلف لويس إنريكي الموسم المقبل.

وينتهي عقد مُلهم النادي الكاتالوني في 30-6-2018 ولا زال الغموض يكتنف مسألة تجديد عقده، رغم أن العديد من المحللين يرون أن استمراره في النادي ليس محل شك، إلا أن تأخر التمديد حتى الآن بسبب الخلاف على بعض البنود في العقد الجديد.

وبعيداً عن تجديد العقد؛ فسّرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكاتالونيّة الهوى، احتفال ليو بأنه أراد تحية ابن أخيه رودريغو المتواجد في الملعب والذي حاول ميسي الاتصال به لتهنئتهِ في إحدى المناسبات لكنه لم ينجح.