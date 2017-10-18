أكد رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، بأنه لا يتخيل إسبانيا من دون إقليم كاتالونيا ونادي برشلونة وبأنه لا يستطيع التفكير في هذا الأمر.

وعن إمكانية مغادرة برشلونة للدوري الإسباني في حال انفصال كاتالونيا، أشار بيريز بأنه لا يقبل فكرة عدم وجود نادي برشلونة في الـ"ليغا".

وأشاد بيريز كثيراً بقيمة العمل الذي يقوم به المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قائلاً: "وجود زيدان غيّر كثيراً من مستقبل ريال مدريد، إنّه أفضل مدرب في العالم".

ويذكر أن ريال مدريد عرف بداية موسم متقلبة في الدوري الإسباني باحتلاله المركز الثالث بعد مرور 8 جولات وتحقيقه لـ5 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة (17 نقطة وبفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر) وتعرضه للتعادل أمس الثلاثاء في سانتياغو بيرنابيو أمام توتنهام 1-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا.

