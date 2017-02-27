ليونيل ميسي...حجر كريم سطع في الكالدرون

فعلا مواجهة البارصا وأتلتيكو دييغو سيميوني كانت بحسابات جد خاصة، فعظيم كاتالونيا كان بحاجة لفوز لحشد الهمم استعدادا لموقعته أمام الـ "ب س ج"،ضف لذلك أن رفاق غريزمان كانوا دائما بمثابة الشوكة في الحلق في كل مبارياتهم أمام البارصا.

والحقيقة أن القليل من الشك بدأ في التسرب لنفسية لاعبي البارصا خاصة بعد صفعة حديقة الأمراء وبرباعية عسيرة على الهضم، شك بدأ في الزوال عندما حققت كتيبة إنريكي فوزا صعبا أمام ليغانيس عن طريق النجم ميسي، ليتكرر نفس السيناريو تقريبا أمام أتلتيكو مدريد، وليعود ميسي للتألق وخطف الأضواء حاسما الثلاث نقاط في الأنفاس الأخيرة من المواجهة.

كما العادة لم تكن الأمور سهلة للبارصا أمام كتيبة سيميوني فقد إضطر تير شتيغن لإخراج كل ما في جعبته لإنقاذ مرماه من القصف المتوالي لرفاق غريزمان، تسديدة غابي د ١٦، محاولات غريزمان د٢٦، د٥٢، لكن الألماني إستسلم د٧٠ لرأسية غودين بعد ركنية نفدها كوكي.

من جهة أخرى فإن الثلاتي المرعب ساوول، كراسكو، غاميرو لم يكن في يومه مما سهل كثيرا من مأمورية لاعبي البارصا، ومن دون أذنى شك فإن مباراة دوري الأبطال أمام ليفركوزن قد أرهقت بدنيا لاعبي الأتلتيكو وهو ماكان جليا خلال مواجهة البارصا.

بالنسبة للبارصا، فالفريق لم يقدم تلك النجاعة المعهودة هجوميا حيث ظل أداء كل من نيمار وسواريز محتشما بدليل أن رافينها هو من سجل هدف السبق د٦٤، في حين جاء الفرج من أقدام ميسي د٨٦.

صحيح أن البارصا فاز لكن في نفس الوقت تطرح أسئلة على غرار منح الثقة لماتيو على حساب جوردي ألبا، ضف لذلك المستوى المتذبذب لسيرجيو بوسكيتش، وغياب نجاعة الثلاثي ميسي، سواريز، نيمار نجاعة لطالما حسمت الأمور في الكثير من الإستحقاقات.

بعيدا عن الليغا يبقى موعد ٨ مارس هو الحاسم للبارصا على أرضه حين يلاقى الـ "ب س ج" الذي يبدو أنه يعيش أزهى أيامه بعد أن عاقب مارسيليا بخماسية وبالتالي عزز الثقة في النفس قبل الرحيل لبرشلونة .

خلاصة الكلام، البارصا تفوز ولاتقنع، أما الـ "ب س ج" فينتصر ويقنع، أما مواجهة الكامبنو فستحسمها تفاصيل دقيقة للغاية، تفاصيل يلم بها لويس إنريكي وإيمري الذي يبدو أنه أعتاد على الإطاحة بالكبار بحصص لا تقبل الجدال . أليس كذلك يا إنريكي؟ أليس كذلك يا رودي غارسيا؟