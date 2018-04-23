ليفانتي يواصل انتفاضته لتفادي الهبوط

وقلب ليفانتي الطاولة على اصحاب الارض الذين تقدموا مبكرا وتحديدا في الدقيقة الثامنة عبر راوول غارسيا، فسجل له لاعب الوسط المقدوني الواعد اينيس باردهي هدفين قبل نهاية الشوط الاول (42 و44)، ووجه الضربة القاضية لاتلتيك بلباو في الدقيقة الاخيرة بهدف ثالث سجله خوسيه لويس موراليس.

وهو الفوز الثاني على التوالي لليفانتي والثالث في مبارياته الاربع الاخيرة فعزز موقعه في المركز السابع عشر برصيد 37 نقطة ووسع الفارق الى 9 نقاط بينه وبين ديبورتيفو لا كورونيا الثامن عشر.

وبات ليفانتي بحاجة الى فوز واحد في مبارياته الاربع المتبقية (امام اشبيلية وليغانيس وبرشلونة وسلتا فيغو) لضمان بقائه في الدرجة الاولى.

في المقابل، فشل اتلتيك بلباو في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي فتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الرابع عشر علما بانه اجبر ريال مدريد حامل اللقب الموسم الماضي على التعادل 1-1 على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في المرحلة الماضية.