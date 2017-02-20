ليس لدى إنريكي ما يقوله بخصوص الانتقادات

وبدا أن برشلونة لا يزال يعاني من أثر الخسارة المُذلة 4-0 أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا، إذ قدّم عرضاً متواضعاً قبل أن يفوز بصعوبة بالغة 2-1 على ليغانيس.

واحتاج برشلونة إلى هدف من ركلة جزاء للأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 90 ليحسم الانتصار ويصبح على بعد نقطة واحدة من غريمه ريال مدريد المتصدر الذي يتبقى له مباراتان مؤجلتان.

وأطلق مشجعون صيحات الاستهجان بعدما أدرك ليغانيس التعادل في منتصف الشوط الثاني وحدث الأمر مع أندريه غوميز لاعب الوسط عند استبداله بزميله أندريس إنييستا.

وقال لويس إنريكي "ليس لدي ما أقوله بخصوص الانتقادات ضدي، لأنه بوسعي اتخاذ القرارات بغض النظر عن الأجواء".

وأضاف للصحفيين "لكن بالنسبة للاعبين فهم بحاجة إلى الدعم والتشجيع من الجماهير".

وتابع "أشعر بالحسرة على صيحات الاستهجان ضد أندريه، إذ أننا نكون أكثر قوة عندما تدعمنا الجماهير. لا أفهم لماذا تطلق الجماهير صيحات الاستهجان ضد أحد لاعبي الفريق".

وواصل إنريكي الذي تحوم شكوك كبيرة حول مستقبله "للجميع الحرية في التعبير عن غضبهم بالطريقة المناسبة، لكن صيحات الاستهجان غير منطقية. ما يساعدنا أن تدعمنا الجماهير، وهو ما حدث في نهاية اللقاء وساعدنا على تحقيق الانتصار".

وسيجد برشلونة نفسه في اختبار صعب في الجولة المقبلة عندما يلعب في ضيافة أتلتيكو مدريد يوم الأحد.

وقال لويس إنريكي "أنا متأكد أن مستوانا سيتطور بشكل فوري وسيرى الجميع ذلك في كالديرون (ملعب أتلتيكو)."

وأضاف اللوتشو "بكل تأكيد لا تسير الأمور في مصلحتنا لكننا سنحاول تغيير ذلك".

وبعد مباراة أتلتيكو سيخوض برشلونة مباراتين في الدوري على أرضه أمام سبورتنغ خيخون وسيلتا فيغو قبل أن يستضيف باريس سان جيرمان في إياب دور 16 في الثامن من آذار/ مارس.