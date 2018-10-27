لا مفاجآت في قائمة برشلونة قبل الكلاسيكو

وحضرت جميع الأسماء الكبيرة المتوقعة في قائمة فالفيردي قبل مباراة برشلونة وضيفه ريال مدريد السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيكون الأوروغوياني سواريز والبرازيلي كوتينيو والفرنسي ديمبيلي وبيكيه وتير شتيغن على رأس القائمة، علماً أنّ مشاركة ديمبيلي أساسياً موضع شك عقب الاعتماد على رافينيا في مباراة إنتر ونجاحه في تأدية مهامه.

وسيغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي صامويل أومتيتي والبلجيكي فيرمايلين عن برشلونة بسبب إصابات متنوعة.

ويملك برشلونة 18 نقطة في الصدارة قبل انطلاق المرحلة بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد.