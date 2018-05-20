لا كورونيا يودّع دوري الاضواء بهزيمة

وكانت المباراة هامشية للفريقين، لأن فالنسيا ضمن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وغير قادر على اللحاق بريال مدريد الثالث، فيما حسم مصير ديبورتيفو لا كورونيا قبل المرحلة الختامية وهبط الى الدرجة الثانية بصحبة لاس بالماس وملقة.

وافتتح "الخفافيش" التسجيل في الدقيقة 28 عبر الإيطالي سيموني زازا الذي أنهى موسمه الثاني في الدوري الإسباني بـ13 هدفا (مقابل 6 الموسم الماضي)، ثم أضاف صاحب الأرض الهدف الثاني في الدقيقة عبر البرتغالي غونسالو غيديس (77)، قبل أن يسجل لوكاس بيريز الهدف الأخير لفريقه في دوري الأضواء (80) دون أن يجنبه هزيمته الـ21.

