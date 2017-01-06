لاكورونيا يقف عائقاً أمام طموحات إسبانيول

عاود الدوري الإسباني لكرة القدم نشاطه الجمعة بعد انتهاء عطلتي الميلاد ورأس السنة بتعادل بين إسبانيول وضيفه ديبورتيفو لا كورونيا 1-1 في المرحلة السابعة عشرة.

وافتتح الكوستاريكي سيلسو بورغيس التسجيل للضيوف في الدقيقة 59، لكن رد إسبانيول جاء سريعاً عبر جيرارد مورينو (63).

ورفع إسبانيول رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً، فيما أصبح رصيد ديبورتيفو لا كورونيا 17 نقطة في المركز الخامس عشر مؤقتاً أيضاً.

وتستكمل المرحلة السبت حيث يلعب ريال مدريد المتصدر مع ضيفه غرناطة، وأيبار مع أتلتيكو مدريد، وسلتا فيغو مع ملقا، وريال سوسييداد الخامس مع إشبيلية الثالث.

ويلتقي الأحد أتلتيك بيلباو مع ديبورتيفو ألافيس، وريال بيتيس مع ليغانيس، ولاس بالماس مع سبورتينغ خيخون، وفياريال الرابع مع برشلونة الثاني وحامل اللقب، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء أوساسونا وفالنسيا.