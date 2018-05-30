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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

لاعب برازيلي يافع ينتقل إلى ريال مدريد

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أعلن ممثلو المهاجم البرازيلي الشاب رودريغو رودريغيز أنه انتقل إلى ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعقد لست سنوات قادماً من فريق غريميو.

REUTERS

ونشر ممثلو اللاعب صورة لرودريغو البالغ عمره 18 عاماً في ملعب ريال مدريد بقميص النادي ليلتحق حالياً بصفوف الفريق الثاني. 

وقال رودريغو في حساب شركة (إن. جي سوكر) على إنستغرام "إنه لحلم أن أرتدي قميص أفضل ناد في العالم". 

وأضاف: "أنا متأكد أني في أفضل مكان للنمو كلاعب. أتمنى أن أجلب سعادة كبيرة للمشجعين وأفوز بالألقاب". 

وذكرت تقارير أن ريال سيعلن ضم اللاعب إذا اجتاز الفحص الطبي.

وتعاقد ريال مع أحد أبرز المواهب البرازيلية فينيسيوس جونيور في أيار/مايو 2017 مقابل 45 مليون يورو (52 مليون دولار) على أن ينضم خلال فترة الإعداد للموسم الجديد في الولايات المتحدة هذا الصيف. 
 

ريال مدريد
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