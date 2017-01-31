لاس بالماس يستعير خيسي رودريغيز من باريس سان جيرمان

وقال راميريز رئيس الفريق الإسباني أمس الإثنين في تصريح لإذاعة النادي "او دي راديو"، "الصفقة انتهت عملياً مع خيسي، الاتفاق كامل مع اللاعب وفريقه الأصلي" باريس سان جيرمان".



وأوضح رئيس نادي جزر الكناري أمس أنّ خيسي سيتم تقديمه إلى وسائل الاعلام الثلاثاء بالملعب الكبير في الكناري، مشيراً إلى أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً قرر اللعب مع لاس بالماس على رغم اهتمام أندية أخرى بخدماته مثل ميدلسبره الإنكليزي الذي يشرف على تدريبه الإسباني إيتور كارانكا.

Jesé, cedido por el PSG a la UD Las Palmas. https://t.co/xVtrOJ7WYd

¡#BienvenidoJesé! pic.twitter.com/oSksVfwVTX — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) January 31, 2017

وفاز لاس بالماس أمس الإثنين على فالنسيا 3-1 مما جعله بصعد للمركز الحادي عشر في الدوري الإسباني.



وانتقل خيسي مطلع الموسم الحالي إلى باريس سان جيرمان قادماً من ريال مدريد الإسباني.



وتعثرت بداية خيسي مع نادي العاصمة بسبب خضوعه لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية، وخاض 9 مباريات فقط في الدوري الفرنسي. وكان مدرب نادي العاصمة الفرنسية أوناي إيمري ألمح مطلع كانون الثاني/يناير الحالي إلى أن خيسي يمكنه الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية، معتبراً أنه بحاجة "إلى اللعب، وكسب الثقة".