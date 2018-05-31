كيف ودّع نجوم ريال مدريد مدربهم المستقيل زيدان ؟

باحترام كبير واعتراف بالجميل ودّع نجوم ريال مدريد مدربهم زين الدين زيدان الذي استقال من منصبه أيام قليلة بعد قيادته الفريق للقب الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا.
استقالة "زيدان" من النادي الملكي خلّفت ردود أفعال عديدة نرصد بعضها عبر حسابات نجوم ريال مدريد في مواقع التّواصل الاجتماعيّ.
قائد المرينغي "سيرخيو راموس"، كتب قرّرت أن تقـول وداعا وأنت في القمّـة كلاعب و مدرّب، أشكرك بعدما قضّيت عامين ونصف العام معنا لن يتـمّ محو إرثـك أبـدًا، لأنّـه أحد أكثر الفصول نجاحاً في تاريخ الرّيال".
من جانبه غرّد "لوكاس فاسكيز" أنا مسرور جدّا لأنّني لعبت تحت إشرافك كنت لاعباً أسطورة و أيضاً مدرّباً شرف كبير التّـتويج معك بالألقاب، أتمنّـى لكم الأفضل".
تغريدة البرازيلي "كازمـيرو" كانت مؤثرة بعد أن كتب، "لا أملك الكلمات، لأشكرك على كلّ ما قمت به من أجل النادي، فخرُ كبير أنّك مدرّبي/ ستبقى "زيزو" المحبوب على الدّوام"
النجم البرتغالي "كريتسانو رونالدو"، اختصر رسالته بالقول : أنا فقط فخور بكونـي لاعبك، شكراً جزيلاً لك".
أما الدولي الألماني "توني كروس"، فقد ودّع زيدان كاتباً : شكراً.. كان من دواعي سروري أن ألعب تحت قيادتك".
كارفاخال: أود فقط أن أشكرك على الفترة التي قضيتها معنا، لقد كنت تتمتع باحترافية عالية جداً أنت ومساعديك، تلعمت الكثير تحت قيادتك، أتمنى لك الأفضل.
بنزيمة: لم أكن محظوظاً باللعب معك، لكنني نلت شرف اللعب تحت قيادتك وأنت مدرب، أشكرك من اعماق قلبي على كل ما قدمته لي، وأتمنى لك النجاح، يمكن أن نلتقي قريباً انشاء الله".
مارسيلو: تعلمت الكثير بجانبك، لقد استمتعت كطفل كل تدريب، كل نصيحة!
أنت مميز جداً بالنسبة لي! لقد صنعت تاريخًا بعملك وتفانيك وشغفك وقبل كل شيء بتواضعك!
ناتشو: شكراً على الفترة الرائعة التي قضيتها معنا، اهتمامك بلاعبيك والنادي جعلك مرجعاً للجميع، شكراً لك على كل شيء وحظاً موفقاً".