كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفياريال في آخر مراحل الدوري الإسباني

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ريال مدريد وفياريال

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفياريال

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال السبت في بث مباشر عبر الانترنت

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تقديم المباراة

يبدو أنّ الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد مدرك تماماً لمتطلبات مشواره الاوروبي في دوري الأبطال، حيث يستعد لخوض نهائي ثالث توالياً، وذلك في مواجهة ليفربول الإنكليزي في كييف الأسبوع المقبل. منح ثقته لامثال لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو، فيما تقلصت آمال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، الويلزي غاريث بايل وإيسكو.

مع ذلك، قدّم بايل أداءً لافتاً ضد سلتا فيغو في المرحلة الماضية، مسجلاً ثنائية من سداسية فريقه. وبحال تكراره هذا الآداء على أرض فياريال الخامس السبت، قد يعيد "زيزو" حسابات إشراكه في النهائي المنتظر. ريال الذي يحتاج إلى الفوز وخسارة جاره أتلتيكو مدريد أمام ضيفه أيبار الأحد لانتزاع المركز الثاني الشرفي، سيغيب عنه نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والذي يتعافى من إصابة في كاحله.