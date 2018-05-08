مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الاسباني امام اشبيلية تتابعونها حصريا على قنوات beIN SPORTS.

مباراة ريال مدريد واشبيلية الاربعاء على قنوات beIN SPORTS في تمام الساعة 22.30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد واشبيلية مباشر على beIN SPORTS HD3 بتعليق الزميل علي محمد علي.

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تقديم مباراة ريال مدريد واشبيلية

ستكون الفرصة قائمة أمام ريال مدريد ليصبح على المسافة ذاتها من جاره أتلتيكو الثاني، وذلك عندما يحل ضيفاً على الأندلس لمواجهة اشبيلية.

وكان بإمكان فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الانفراد بالوصافة لو نجح الأحد في استغلال التفوق العددي من أجل الفوز على غريمه برشلونة البطل في "كامب نو"، لكنه اكتفى في نهاية المطاف بالتعادل 2-2.

ويحتل ريال المركز الثالث حالياً بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو وفي حال حسمه المباراة الصعبة جداً ضد إشبيلية الثامن، سيبقى ثالثاً بفارق المواجهتين المباشرتين مع جاره لأنهما تعادل ذهاباً دون أهداف في ملعب الأخير وإيابا 1-1 في "سانتياغو برنابيو".

ويخوض النادي الملكي الذي يستعد لنهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا للموسم الثالث على التوالي حيث يلتقي ليفربول الإنكليزي في 26 الشهر الحالي في العاصمة الأوكرانية كييف، مباراة الأربعاء دون نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أصيب خلال تسجيله هدف التعادل 1-1 لفريقه في الشوط الأول من الـ"كلاسيكو".

وأبدى زيدان، تفاؤله بشأن جاهزية رونالدو الذي سجل هدفه الـ18 في الـ"كلاسيكو" معادلاً بذلك رقم الفريدو دي ستيفانو كأفضل هداف لريال في مرمى برشلونة ضمن جميع المسابقات.

وقال زيدان بعد المباراة "لا يمكنني أن أقول كم من الوقت سيحتاجه الأمر، لكن بالنسبة إليه، هذه مشكلة بسيطة".

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن النجم البالغ من العمر 33 عاماً، سيخضع لفحوص "لمعرفة الضرر الذي تعرض له الكاحل. هو قلق بعض الشيء لأن الكاحل متورم قليلاً، إلا أنه قال إن الأمر طفيف".

ورداً على سؤال ما إذا سيكون جاهزاً لنهائي دوري الأبطال ضد ليفربول، قال زيدان "سنقوم بكل شيء ليكون حاضراً".

وفي ظل الغياب المحتمل لرونالدو عن مواجهة الأربعاء، سيواجه ريال صعوبة أمام اشبيلية الذي لطالما تألق على أرضه ضد النادي الملكي الذي سقط في زيارتيه الأخيرتين في الدوري إلى ملعب "رامون سانشيز بيثخوان".

ويعاني اشبيلية كثيراً هذا الموسم ما دفع الادارة إلى التخلي عن المدرب الإيطالي فينتشنزو مونتيلا بعد أربعة أشهر فقط من تعيينه، وأوكل المهمة إلى خواكين كاباروس الذي سبق له الاشراف على النادي بين 2000 و2005.

واستهل النادي الأندلسي مشواره مع مدربه الجديد-القديم بشكل واعد من خلال فوزه الجمعة على ريال سوسييداد 1-صفر، لينعش بذلك حظوظه بإنقاذ الموسم والتأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي توج بلقبها ثلاث مواسم متتالية بين 2014 و2016.

وترتدي مباراة الأربعاء أهمية بالغة بالنسبة لإشبيلية، لأن الفوز بها أو حتى التعادل سيضعه أمام خيتافي صاحب المركز السابع الأخير المؤهل إلى "يوروبا ليغ"، المسابقة التي حسمت بطاقتها الإسبانية الأولى لصالح الجار اللدود ريال بيتيس صاحب المركز الخامس الذي سيكون الخصم المقبل لرجال كاباروس السبت على ملعبه في المرحلة 37 قبل الأخيرة.