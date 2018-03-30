كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد ولاس بالماس - البث المباشر

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مباراة ريال مدريد – مباشر

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مباراة ريال مدريد ولاس بالماس .. تقديم المواجهة

يحل ريال مدريد ضيفاً على لاس بالماس مفتقداً لخدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي واصل شهيته التهديفية مؤخراً من خلال تسجيله هدفي منتخب بلاده في مرمى مصر (2-1)، رافعاً رصيده إلى 81 هدفاً على الصعيد الدولي، منفرداً بالمركز الثالث كأفضل هداف على صعيد المنتخبات العالمية بعد الإيراني علي دائي (109 أهداف) والمجري فيرينك بوشكاش (84 هدفاً).

فريق المدرب زين الدين زيدان سيحاول خطف النقاط الثلاث التي ستكون في متناوله لا سيما أمام مستضيف يقبع في المركز الثامن عشر وبات أقرب إلى النزول (21 نقطة) متأخراً عن ليفانتي صاحب آخر مركز للنجاة من الهبوط بفارق 6 نقاط كاملة.

كما يأمل "الميرنغي" من خلال فوزه المرتقب في جزر الكاناري تسليط ضغط مضاعف على جاره العاصمي أتلتيكو مدريد الذي يحتل الوصافة (64 نقطة) متفوقاً بفارق 4 نقاط، ولكنّ فريق المدرب دييغو سيميوني سيكون قادراً على استعادة الفارق الذي قد يتقلص إلى نقطة وحيدة (في حال فوز ريال في لاس بالماس)، لا سيما أنّه يستضيف المتقهقر ديبورتيفو لاكورونيا الذي وضع قدماً في الدرجة الثانية هو الآخر باحتلاله المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 20 نقطة.