كومان يحث ميسي على كسر رقمه القياسي مع برشلونة

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الخميس أن اللاعب الهولندي السابق رونالد كومان انضم إلى قوافل المادحين لنجم برشلونة ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، مطالباً إياه بكسر الرقم القياسي للنجم الهولندي مع النادي الكتالوني.

وطبقا للإحصائيات الصادرة عن برشلونة، سجل كومان 26 هدفاً من ركلات ثابتة مرتدياً قميص النادي الإسباني، وهو العدد، الذي وصل إليه قائد المنتخب الأرجنتيني بعد هدفه الرائع في شباك أتلتيك بيلباو، في المباراة، التي فاز فيها فريقه أمس الأربعاء 3-1 في إياب دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويتبقى لميسي هدفاً وحيداً ليصبح اللاعب الأفضل في تاريخ برشلونة تنفيذاً للركلات الثابتة.

وقال كومان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهنئك يا ليو بتسجيل 26 هدفاً من الضربات الثابتة، أمامك هدف واحد لكسر الرقم القياسي".